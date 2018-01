Tentoonstelling van zelfgemaakte kerststallen in Boskapel 02u38 0 Foto Lukas Pastoor Jan Lagae en het Boskapelcomité. Meise Het Boskapelcomité organiseert deze periode al voor de tweede keer een tentoonstelling van zelfgemaakte kerststallen.

"Twee jaar geleden was het een ongelooflijk succes, want we mochten toen meer dan 1.500 bezoekers verwelkomen op een tiental namiddagen", zegt federatiepastoor Jan Lagae. "Dit jaar hebben we de expo zelfs vroeger geopend zodat ook de lagere schoolkinderen deze prachtige kerststallen konden komen bewonderen. Op deze manier krijgt de mooi gerestaureerde Boskapel alvast de zekere belangstelling waar ze recht op heeft."





En er is meer: in samenwerking met de Gezinsbond en erfgoedkring Berla loopt er tegelijk ook een evocatie over geboorte en doop door de tijden heen. Een 'merkwaardige' tentoonstelling met allerlei gebruiken en gewoonten die weergeven hoe geboorte en doop werden beleefd vroeger en nu.





Je kan de gratis expo nog bezoeken tot en met zondag 7 januari. De tentoonstellingis telkens geopend van 13.30 tot 17 uur.





(DBS)