Te Deum op Nationale Feestdag 16 juli 2018

02u37 0

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag wordt op zaterdag 21 juli om 10 uur het Te Deum gezongen in de St. Laurentiuskerk. Alle inwoners zijn uitgenodigd voor de viering.





Aan de inwoners van Wolvertem wordt gevraagd om hun huizen te bevlaggen. Opgelet: in de gemeentelijke Infokrant staat dat het Te Deum plaatsvindt op 10 juli, maar dit is uiteraard op 21 juli. (DBS)