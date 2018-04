Tal van activiteiten tijdens Floridylle 05 april 2018

De Plantentuin van Meise begint ieder nieuw jaargetijde met een groot feest: Floridylle. Van 31/03 tot 15/04 kunnen mensen van de lente gaan genieten in de Plantentuin. Elke Floridylle zit vol met geweldige activiteiten om het nieuwe seizoen te beleven. Zo vinden er elke zaterdag, zondag en woensdag tal van kinderactiviteiten plaats op het Pachthof van 13 uur tot 17 uur. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van een lentewandeling met gids en andere lentetaferelen. "De Plantentuin laat zich van haar mooiste kant zien. De planten die op dit moment stralen, staan extra in de spotlichten en uiteraard worden bezoekers dan ook langs de mooiste plekjes geleid. Heerlijk om tijdens de Paasvakatie eens langs te komen, want alle bomen en struiken lopen voorzichtig uit. De voorjaarskleuren zijn prachtig om te zien", klinkt het bij de organisatie. (VDBS)