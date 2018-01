Stropers betrapt in Neromhof POLITIE RUKT UIT VOOR TWEE GEWAPENDE MANNEN IN GEMEENTELIJK PARK DIMITRI BERLANGER

02u31 0 Lukas Christian Houthuys hoopt dat de stropers van het Neromhof voor de rechter gebracht worden. Meise In het Neromhof zijn dinsdagavond twee stropers betrapt. Een buurtbewoner had de mannen met geweren het bos zien intrekken. De politie werd erbij gehaald en een van hen kon worden opgepakt. "De wapens werden niet teruggevonden, die hebben ze waarschijnlijk verstopt", zegt Christian Houthuys van de wildbeheerseenheid Neder-Brabant. Hij diende klacht in bij de politie. "Nu wordt duidelijk waarom we hier kadavers vinden."

Het gemeentelijke park Neromhof is een deel van de groene zone aan de oostkant van de A12. Het is er streng verboden om te jagen, maar de reeën die in het park huizen zijn erg in trek bij stropers. Dinsdagavond was het dus alle hens aan dek. Een buurtbewoner uit de Neromstraat had via zijn bewakingscamera's twee mannen zien aankomen en met een geweer op de rug het bos zien inwandelen. Christian Houthuys, jachtrechthouder in Meise, werd erbij geroepen en ook de politie kwam ter plaatse. "Op datzelfde moment kwam er een derde wagen aanrijden. Die bestuurder is meteen beginnen bellen en heeft zich gekeerd. Waarschijnlijk waren ze dus met drie en heeft hij zijn kompanen gewaarschuwd", vertelt Christian Houthuys.





Eén man opgepakt

De twee mannen in het park gingen uiteindelijk elk een andere kant op. Een van beide kon uiteindelijk opgepakt worden. De andere is mogelijk te voet weggevlucht of werd even verderop opgepikt. Het gaat om jonge mannen van 20 à 25 jaar. "Eerder op de dag zou er ook al van elders een verdacht signalement over het duo bij de politie zijn binnengekomen."





De wapens die de heren bij zich hadden, werden nog niet teruggevonden. "Waarschijnlijk hebben ze die snel in het bos verstopt. We zijn 's avonds nog teruggekeerd om te zoeken, maar hebben niks gevonden. Ook de politie is nog met een speurhond ter plaatse geweest, maar ook dat heeft niks opgeleverd", vertelt Houthuys. Volgens de toezichter is het de eerste keer dat er stropers gesignaleerd worden in het domein. "Maar het verklaart wel waarom we al een paar keer een dood reetje en fazanten gevonden hebben. Die konden doorboord zijn met een klein kogeltje. Door de zwelling is daar niks meer van te zien als ze al een tijdje dood zijn." Houthuys heeft een klacht ingediend bij de politie, maar is ontgoocheld dat de vermoedelijke stroper niet werd aangehouden.





Zak en kogels

De lokale politie van zone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise bevestigt dat er een melding binnengekomen is over twee personen die zich verdacht gedroegen in de buurt van het Neromhof. "Een van hen is een tijdje vastgehouden, maar is intussen weer op vrije voeten. Het onderzoek loopt", aldus woordvoerder Freddy Van Heymbeeck. De wapens werden dan wel niet teruggevonden, maar in de wagen lag wel een zak waarin een luchtkarabijn gestopt kan worden en bijhorende kogeltjes.