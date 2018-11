Stroompanne door beschadigde kabel DBS

26 november 2018

14u53 0 Meise In Wolvertem en Meise hebben deze morgen heel wat straten zowat een uur zonder stroom gezeten nadat een aannemer een kabel had geraakt bij werken.

“Rond 10.50 uur raakte een kabel beschadigd bij werken aan een fietssnelweg in de buurt”, legt woordvoerder David Callens van Eandis uit. “Hierdoor zaten meer dan 1.500 aansluitingen zonder stroom. Afnemers in onder meer de Alfred van Campenhoutlaan, August Se Schrijverlaan, Begonialaan, Bergstraat, Berthoutsstraat en Borchtstraat waren getroffen in Meise. In Wolvertem ging het onder meer over de Autoweg, Beekstraat, Beukenveld, Boondreef, Boskant, Breemweg, De Biest en Jan Hammeneckerstraat.”

De diensten van Eandis kwamen ter plaatse en na zowat een uur had iedereen terug stroom.