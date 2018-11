Stripverhaal reconstrueert ‘Slag bij Imde’ Erfgoedkring Berla herdenkt einde WOI met expo in administratief centrum Dimitri Berlanger

08 november 2018

16u51 1 Meise De impact van WO I op Meise? Die ontdek je vanaf komend weekend uitgebreid in het administratief centrum. Hoe uitgebreid? Wel, met unieke objecten die op het slagveld gevonden werden, én een stripverhaal over de Slag bij Imde.

Het einde van de Groote Oorlog wordt uiteraard ook in Meise uitgebreid herdacht. Zo staan 51 houten kruisen op het grasveld voor het administratief centrum symbool voor de burger- en militaire slachtoffers uit de gemeente. In het centrum zelf kan je een bezoek brengen aan de expo van Erfgoedkring Berla, die verschillende thema’s belicht. “We richten ons uiteraard op augustus 1914, toen zich hier het drama van de Slag bij Imde voltrok”, zegt voorzitter Jan Verbelen. “Vlaamse en vooral ook Waalse soldaten sneuvelden hier mede door het vuur van de eigen Belgische kanonnen. Door een verkeerd bevel was de timer foutief ingesteld. Een eindeloze reeks obussen ontplofte boven de hoofden van de soldaten, met in die obussen telkens honderden loden bolletjes. Een dodelijke combinatie. In enkele uren tijd sneuvelden meer dan tachtig soldaten...”

Omdat er van die veldslag geen foto’s bestaan, groeide bij Willy Kerremans van de erfgoedkring het idee om zelf illustraties te leveren. “Hij maakte aquarellen die perfect de gevechten van die bewuste 24ste augustus 1914 illustreren, alsook de gebeurtenissen in de gemeente tijdens de weken en maanden die daarop volgden”, klinkt het. “Op basis van de teksten van Geert Tamsyn en Marc Gillisjans resulteerde dit in een uniek beeldverhaal dat het lijden van de soldaten van het regiment ‘Derde Jagers te Voet’ en de wanhoop van onze lokale bevolking weergeeft.”

“Het stripverhaal wordt in een oplage van 750 exemplaren gedrukt, en zal gebruikt worden als didactisch materiaal voor de zesdejaars in de gemeentescholen”, legt Kerremans zelf uit. “Zij zullen ook een wandeling door de Kouters in Imde maken.” Voor de zowat veertig tekeningen had Kerremans telkens een dag per stuk nodig. “Ik heb vooral veel tijd gestoken in allerlei opzoekingen op het internet, kwestie van er toch echt geen fouten in te laten sluipen...”

De expo belicht voorts ook thema’s zoals het dagelijkse leven in Meise. Ook de zowat vijfhonderd oud-strijders komen aan bod. Naast originele (pin-)helmen, hulzen, obussen, bomscherven, mappen en kaarten, en soldatenboekjes krijgen bezoekers zelfs een Mauser-geweer te zien dat tijdens de Slag bij Imde gebruikt werd. “Dit wapen werd gevonden onder de dakpannen tijdens de afbraak van een schuur in Imde. Veel andere voorwerpen komen uit privécollecties. Ze werden geschonken of in bruikleen gegeven. We zijn hier dan ook al twee jaar mee bezig.”

Meise moest dan wel 51 doden betreuren, maar ontsnapte eigenlijk aan veel erger. “Zo werd op een bepaald moment een Duitse prins neergeschoten. Op het nippertje kon hij nog te verstaan geven dat hij geraakt werd door een soldaat, en niet door een burger. En zo vermeed hij een massa-executie van dorpsbewoners als represaillemaatregel”, aldus nog Verbelen.

De expo loopt van 10 tot en met 25 november. Iedereen is welkom op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 8 tot 17 uur. Op zaterdag en zondag is dat van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.