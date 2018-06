Straat afgesloten voor werkzaamheden, bewoners niet op de hoogte 07 juni 2018

02u50 0 Meise De bewoners van één van de smalle straatjes aan de A12, die momenteel opnieuw geasfalteerd worden, zijn niet te spreken over het gebrek aan communicatie. De Biest loopt uit in de smalle Papenboskant, die op haar beurt enkel uitgeeft op de A12. Die oprit werd eerder om veiligheidsredenen afgesloten.

Gisteren werd de straat helemaal afgesloten. Maar dat wisten de bewoners niet op voorhand. "We zijn nooit op de hoogte gebracht", zegt Andy Van Haesendonck van bedrijf Tip Top Print. "Ik heb zelf contact opgenomen met de gemeente en kreeg te horen dat de oprit naar de A12 uitzonderlijk opnieuw zou worden opengesteld. Ik ben bij zowat 30 andere bewoners dan maar zelf een briefje in de bus gaan steken om hen daarvoor te waarschuwen. Hoe lang de werken precies gingen duren, kon men ons ook niet zeggen."





Dat de op- en afrit eerst wordt afgesloten wegens 'te gevaarlijk' en nu weer wordt opengesteld, doet ook vragen rijzen. "De betonblokken zijn ook niet goed opengezet. Met een personenwagen kan je nog door, maar niet met een vrachtwagen."





De gemeente wijst naar de aannemer voor de gebrekkige communicatie. "Hij moet die werken normaal twee dagen op voorhand aankondigen", zegt schepen Paul Van Doorslaer (N-VA). "Ik heb hem er nog over aangesproken en hij gaf toe dat hij 'mogelijk een paar huizen overgeslagen heeft'. Die oprit hebben we weer opengesteld, omdat we in dit geval geen enkele andere oplossing hadden. De werken duren een à twee dagen." (DBS)