Sportraad kiest nieuwe raad van bestuur DBS

20 november 2018

14u26 0 Meise Wie zich geroepen voelt om het sportbeleid in Meise mee vorm te geven kan zich kandidaat stellen voor een zetel in de raad van bestuur van de Sportraad. De sportraad adviseert het gemeentebestuur inzake sport, lichamelijke opvoeding en openluchtleven.

Elke vereniging of organisatie van Meise die aangesloten is bij de sportraad kan een kandidaat voordragen. De kandidaat moet lid zijn van de betrokken vereniging. Ook deskundigen uit Meise inzake sport (al dan niet aangesloten bij een sportvereniging) kunnen zich kandidaat stellen.

Gemotiveerde kandidaturen dienen ten laatste voor vrijdag 30 november binnen te zijn op het secretariaat van de sportraad van Meise, Tramlaan 6, 1861 Meise.

Op dinsdag 4 december zal de nieuwe raad samengesteld worden tijdens de algemene vergadering van de sportraad dat plaatsvindt om 20 uur in de raadzaal van het administratief centrum. Het formulier om een kandidatuur in te dienen is verkrijgbaar via de sportdienst sport@meise.be

