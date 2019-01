Sporters beleven meer in Meise DBS

07 januari 2019

11u17 0 Meise Meise heeft van Sport Vlaanderen de award van ‘Sportersbelevenmeer’-gemeente gekregen.

In 2018 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeenten en steden uit. Zij die erin slaagden om vijf van de zeven uitdagingen tot een goed einde te brengen, mogen zich een jaar lang ‘Sportersbelevenmeer’-gemeente of stad noemen. “Een eer die we volledig aan onze inwoners te danken hebben”, zegt nieuwbakken sportschepen Jonathan De Valck (N-VA).

De sportdienst wenst ook in 2019 op de ingeslagen weg verder te gaan en rekent opnieuw op de massale deelname van de scholen, sportclubs, gemeentepersoneel en inwoners.