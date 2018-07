Speelstraat isoleert centrum Oppem BEWONERS MOETEN VERKEERSREGELS OVERTREDEN OM THUIS TE GERAKEN DIMITRI BERLANGER

04 juli 2018

02u45 0 Meise Kafka in het centrum van Oppem. Bewoners kunnen er niet meer naar huis zonder het verkeersreglement te overtreden. Nadat eind juni al heel wat toegangswegen werden afgesloten door rioleringswerken, werd begin deze week plots ook de Pastoriestraat 'omgebouwd' tot speelstraat.

De grootscheepse rioleringswerken in de Kardinaal Sterckxlaan zijn eind juni hun laatste fase ingegaan. Daarbij wordt nu ook het kruispunt aan 'Het Eiland' helemaal opgebroken en is Oppem alleen nog toegankelijk via de Pastoriestraat. In theorie althans. "Het gemeentebestuur heeft er nu niets beters op gevonden om hier een speelstraat in te richten", zegt Roger Moerenhout die verderop in de Oppembergstraat woont. "De Pastoriestraat is afgesloten met dranghekken en verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) met onderbord 'speelstraat'. Resultaat is dat volgens de wegcode geen enkele bewoner uit de Oppemkerkstraat, Strooistraat, Fluxenberg, Oppembergstraat, Pocessieweg, Kleine Moorselbaan nog naar huis kan rijden zonder inbreuk op de wegcode en het risico op een boete. Onbegrijpelijk."





Slalommen

Moerenhout vraagt zich af of de inwoners nu maar het voorbeeld moeten volgen van het sluipverkeer en de omstreden omleidingswegwijzer volgen die alle sluipverkeer nog steeds de Pastoriestraat instuurt. "Je kan alleen slalommen tussen de hekken of ze - zoals vanochtend - opzij schuiven."





"Er is trouwens geen enkele reden waarom die omleiding daar nog aangeduid moet staan, want doorgaand verkeer mag zelfs niet tot hier komen. Voor je daar geraakt, ben je namelijk al vijf verbodsborden C3 voorbijgereden vanaf de Kardinaal Serckxlaan. De signalisatiewagen van de politie die waarschuwde voor een mogelijke boete van 58 euro is intussen alweer verdwenen."





Verplaatsen

Schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA) geeft toe dat de klachten terecht zijn. "Die speelstraat hoort daar niet. Ze zal ofwel afgeschaft worden, ofwel een stukje verplaatst worden naar de Oppemkerkstraat. Dat is niet ideaal, want er liggen kasseien maar nood breekt wet. We gaan dit via burgemeestersbesluit aanpassen of anders via een collegebeslissing. Ook de klachten over het sluipverkeer zijn terecht. Die omleidingsborden staan daar niets meer te doen en kunnen alleen verkeerd geïnterpreteerd worden door verkeer dat er niet moet zijn. We zullen ook die weghalen om zeker geen bestuurders meer aan te moedigen zich langs daar een weg naar Asse te zoeken."