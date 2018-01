Spaghetti-benefiet voor verlamde Nathan 02u38 0 Foto Nijs

Een spaghetti-benefiet ten voordele van Nathan Bundy (23) heeft onlangs een kleine duizend eters gelokt. Nathan raakte vorig jaar betrokken in een zwaar ongeval met een motorfiets en is sindsdien bijna helemaal verlamd. "Hij heeft dringend nood aan een elektrische rolstoel", zegt initiatiefnemer Walter Tonoli. "Maar die kost 22.500 euro. Daarom besloten we om deze spaghetti-avond op poten te zetten." De opbrengst zal op 1 februari overhandigd worden aan Nathan en zijn familie.





(DCFS)