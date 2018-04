Snelheidsduivel rijdt 208 km/uur op steenweg 05 april 2018

Tijdens een snelheidscontrole op de Merchtemsesteenweg in Wolvertem, op 3 april, heeft de politie een bestuurder betrapt die zo maar even 208 kilometer per uur reed. Volgens de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) verpulverde hij zo het snelheidsrecord. In totaal reden meer dan 1.300 voertuigen langs het flitstoestel, waarvan er 217 (17 procent) sneller reden dan het toegelaten maximum van 70 kilometer per uur. Zes bestuurders reden zelfs sneller dan 100 kilometer per uur. Zo registreerde de camera nog snelheden van 105, 106, 108, 110 en 114 kilometer per uur. (DBS)