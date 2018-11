Snelheidsduivel geflitst aan 205 km/u op Merchtemsesteenweg in Meise Dimitri Berlanger

29 november 2018

13u21 0 Meise Opnieuw is een bestuurder tegen een hallucinante snelheid van 205 km/u geflitst op de Merchtemsesteenweg in Meise. Dat meldt de lokale politie K-L-M (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise). In april reed op dezelfde kaarsrechte weg, waar een snelheidsbeperking van 70 km/u geldt, al een bestuurder aan 208 km/u voorbij het flitstoestel.

Tijdens de controles op verschillende plaatsen in de nacht van 23 op en 24 op 25 november - in regen en mist - reden 1.339 voertuigen voorbij het flitstoestel. Op de Merchtemsesteenweg in Meise reed liefst 50% van de bestuurders te snel. Naast de uitschieter van 205 km/u reden liefst 35 bestuurders meer dan 100 km/u.

In totaal reden bij de controles 506 bestuurders (38%) te snel. Zij kunnen zich aan een proces-verbaal verwachten. Zo’n 8 bestuurders komen in aanmerking voor een intrekking van hun rijbewijs. In andere straten waar maximum 50 km/u mag gereden worden, werden ook snelheden geregistreerd tot 100 km/u. In straten waar maximum 70 km/u mag gereden worden, werden meer dan eens snelheden gemeten boven 100 km/u.

In de Mechelsestraat in Londerzeel, waar maximum 50 km/u gereden mag worden, werd een automobilist aan 101 km/u geflitst.