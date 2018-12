Smileyborden wijzen bestuurders op hun snelheid WHW

01 december 2018

09u42 0

Het gemeentebestuur van Meise koopt twaalf zogenaamde snelheidsborden aan. Die borden wijzen voorbijrijdende bestuurders op hun snelheid. Kostprijs: 26 500 euro.

Met de aankoop van nieuwe snelheidsborden zet de gemeente in op meer verkeersveiligheid en -leefbaarheid. “Er zijn geregeld klachten over overdreven snelheid. Snelheidsdrempels of asverschuivingen zijn niet altijd een goede oplossing. Snelheidsborden sensibiliseren bestuurders om de toegelaten snelheidslimiet te respecteren. Wie zich aan de toegelaten snelheid houdt, krijgt een blije smiley te zien, maar wie te snel rijdt, krijgt een kwaad gezichtje”, aldus schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA).

Eerder kocht Meise al zes dergelijke snelheidsborden aan en één snelheidsbord op een aanhangwagen. De borden meten niet alleen, ze registreren ook de snelheden van de voorbijrijdende voertuigen. “Zo heeft de gemeente een objectieve manier om de straten in kaart te brengen waar te snel wordt gereden. De politie kan dan in die straten gericht controleren. De borden worden ook geregeld veranderd van