Sluikstorters blijven randgemeenten teisteren 23 januari 2018

02u52 0 Meise Sluikstorters hebben in de Voskapelstraat in Sterrebeek een enorme berg bouwafval gedumpt. Volgens de gemeente werd een volledige vrachtwagen er geledigd. Ook in Meise waren sluikstorters actief.

Zaventems milieuschepen Erik Rennen (N-VA) was onthutst toen hij het grote sluikstort langs de Voskapelstraat in Sterrebeek zag liggen. "Het gaat om een enorme hoeveelheid", klinkt het. "Gezien het gewicht en de breedte, is dit het werk van meerdere daders. De sluikstorters moeten over een vrachtwagen en een kraan beschikt hebben. Ze moeten lef hebben om daar zo'n grote hoeveelheid bouwafval te droppen, want de plaats is goed zichtbaar van op straat."





"Vorig jaar hebben we zo 88 dossiers van sluikstorten opgestart tegen verdachten waarvan we de identiteit hebben kunnen vaststellen", aldus nog Rennen. "Een 40-tal daders heeft al een GAS-boete ontvangen, maar een aantal dossiers werden geseponeerd. Een resem andere is nog in behandeling. De beboete daders moeten niet alleen een GAS-boete betalen, maar draaien ook op voor de opruimingskosten." In de nabije toekomst zal de luchthavengemeente over mobiele camera's beschikken die op kritieke plaatsen zullen gezet worden om op die manier daders te strikken en het sluikstorten te verminderen.





Ook in Meise regent het dezer dagen sluikstorten. Aan de carpoolparking werden er liefst zes aangetroffen, alweer door zwerfvuilcoach Luc Larivière. "Het is gemakkelijk om daar ongezien een vrachtwagen uit te laden en alles in de gracht te dumpen", vertelt hij. "Het zou nuttig zijn een omheining te plaatsen tussen de parking en de geluidsschermen. Ook een camera zou een garantie op succes zijn."





In Wolvertem vond iemand er dan weer niets beters op dan een drietal koelkasten en diepvriezers te dumpen op de hoek van de Klepperstraat en de Kleine Klepperstraat. Het bizarre is dat het gaat om toestellen die men normaliter gratis kan gaan afgeven in het containerpark. Intercommunale Incovo heeft gisteren alles opgehaald.





(DBS/RDK)