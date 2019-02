Slapen tussen hemel en hel in het Amelhof Nieuwe B&B heeft naast barokke kapel en ‘Duivelsschuur’ ook natuurpracht in petto Dimitri Berlanger

04 februari 2019

13u54 2 Meise In de achtertuin van de Plantentuin Meise kan je voortaan logeren in ‘Bed & Breakfast’ Amelhof. Je krijgt er een rijke historiek én mystiek bovenop. Daar zorgen de barokkapel van Amelgem (1637) en de nabijgelegen ‘Duivelsschuur’ voor. De hele site is volledig gerenoveerd met oog voor het authentieke karakter. Amelhof telt acht kamers en drie vergaderzalen. Tal van wandelingen en fietsroutes komen voorbij de site. Voor elk wat wils dus.

Klara De Neve – zus van voormalig Merchtems schepen en provincieraadslid Ella – heeft zopas samen met haar man Dimitri Saerens B&B Amelhof geopend in het Meisese gehucht Amelgem. De locatie in de Amelgemstraat kan naast een eeuwenlange geschiedenis bogen op een unieke setting midden in de natuur.

De geschiedenis van de site gaat zelfs terug tot de Romeinen. In 1127 ontving de pas gestichte abdij van Grimbergen het erfgoed als schenking. Al die eeuwen werd de site Amelgem bewoond en het landgoed bewerkt. Daarna werd ze verwoest tijdens de godsdienstoorlogen. De heropgebouwde hoeve dateert uit 1841 en is opgenomen in de erfgoedinventaris.

De nieuwe B&B-uitbaters hebben dan ook een heel restauratieproces doorlopen waarbij zoveel mogelijk het authentieke karakter van de hoeve werd bewaard. “De verbouwingswerken hebben ongeveer twee jaar geduurd”, vertelt Klara De Neve. “We hebben onder meer gebruikgemaakt van oude dakspanten en pannen. Het binnenplein is met kasseien heraangelegd. De acht kamers zijn uitgerust met airco, wifi, meestal bad en douche en een aparte wc.”

Aan comfort dus geen gebrek, maar daarbij stopt het niet. Geschiedenis, religie, mythen en sagen lopen mekaar er voor de voeten. B&B Amelhof is namelijk gelegen aan de barokke kapel van Amelgem en vlakbij bevindt zich ook de fameuze ‘Duivelsschuur’. “Je kan hier bij ons dus eigenlijk slapen tussen ‘de hemel’ en de ‘hel’”, lacht Klara.

De saga van de Duivelsschuur spreekt ook vandaag nog tot de verbeelding en zal dan ook gretig worden meegegeven aan de gasten voor ze de omgeving gaan verkennen. Een boer die zijn oogst moest binnenhalen, had snel een schuur nodig. Daarom verkocht hij zijn ziel aan de duivel, die hem beloofde dat hij op één nacht een schuur zou bouwen. Vóór het eerste hanengekraai moest de schuur klaar zijn. Maar de boerin was de duivel te slim af en juist voor het ochtendgloren maakte ze licht in het kippenhok zodat de haan begon te kraaien. De schuur was niet af binnen de afgesproken tijd, zodat de boer zijn nieuwe schuur kreeg en toch zijn ziel behield.

De uitbaters mikken op zowel toeristen als zakenlui. “De Heizelpaleizen zijn namelijk vlakbij. We beschikken over drie vergaderzalen. Er is ook mogelijkheid tot organiseren van teambuilding en er zijn cateringfaciliteiten. Cultuurliefhebbers vinden hier een ideale uitvalsbasis richting onze hoofdstad. Het Atomium is zelfs maar een boogscheut verwijderd. Wie liever geniet van de rust en de natuur kan te voet of per fiets de velden in trekken op zoek naar dat authentieke cafeetje onder de kerktoren of het ambachtelijke ‘crèmerietje’. www.amelhof.be