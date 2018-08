Slag van Imde herdacht met tentenkamp uit oorlog 27 augustus 2018

02u31 0 Meise In Wolvertem is de Slag van Imde uit de Eerste Wereldoorlog afgelopen weekend op gepaste wijze herdacht. Zo werd een heus tentenkamp opgesteld en was er een stoet van militaire voertuigen.

Op zaterdag maakten de militaire voertuigen een rondrit langs diverse oud-strijdersmonumenten in de gemeente. Aansluitend werd een tentenkamp opgesteld in de Robbeekstraat in Rossem. Iedereen kon er ontdekken hoe het leven er honderd jaar geleden aan toe ging. Gisteren was er opnieuw een stoet van zaal De Lindenboom naar het monument 'De Kam', waar bloemen neergelegd werden. Bij de Slag van Imde, die op 24 augustus 1914 plaatsvond, stierven vijf officieren en tachtig soldaten. (RDK)