Sint-Elooiviering op Hasseltberg DBS

30 november 2018

19u01 0 Meise De Sint-Elooiviering vindt komende zondag voor de 47ste keer plaats op de Hasseltberg.

In 1972 werd voor het eerst een vernieuwde viering gehouden. Sindsdien wordt deze plechtigheid jaarlijks herhaald op de zondag die het dichtst bij 1 december valt. Om 10.30 uur komen ruiters, tractorbestuurders en koetsiers samen aan de kapel. Om 11 uur wordt een ommegang gehouden en intussen vindt de plechtige misviering plaats in de kapel. Om 12 uur spreekt de burgemeester de aanwezigen toe. Daarna worden de deelnemers gezegend. Na de zegening trekt iedereen in stoet naar het centrum van Meise. Wie daar vooraf voor ingeschreven heeft, kan vervolgens nog deelnemen aan een Sint-Elooimaaltijd.