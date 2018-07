Shuttledienst naar bushalte voor Oppemnaren 14 juli 2018

02u39 0 Meise De lijst 'Samen Anders' schiet de pendelaars in Oppem die het momenteel zonder openbaar vervoer moeten stellen ter hulp. Vanaf maandag tot eind augustus zal 's ochtends en 's avonds een shuttledienst ingelegd worden tot de dichtstbijzijnde bushalte op de Nieuwelaan.

Door de grote rioleringswerken ter hoogte van het kruispunt van de Oppemstraat en de Kardinaal Sterckxlaan heeft De Lijn beslist om tot eind augustus geen bussen te laten rijden tot Oppem. "Dit kan niet voor ons", zegt Roel Anciaux. "Door de werken is er onvoldoende ruimte om de bussen vlot te laten keren. Maar De Lijn is hier toch wel heel snel over gegaan. Mits een klein beetje goede wil, zou men toch wel in staat geweest zijn om zich daar uit te manoeuvreren. De gemeente heeft de vraag gesteld, maar ze is toch afgewezen."





Privédienst

Samen Anders blijft niet bij de pakken zitten. "We gaan met vrijwilligers 's ochtends (tussen 8.30 en 9.30 uur) en 's avonds (tussen 17 en 18 uur) een shuttledienst voorzien met privéwagens. We hebben nog geen enkel zicht op hoeveel mensen daarvan gaan gebruik maken, maar we weten dat voor sommige inwoners die situatie problematisch is. We gaan komende gemeenteraad ook vragen dat de gemeente haar eigen bussen inzet om onze dienstverlening aan te vullen of over te nemen."





Op- en afstapplaatsen zijn er aan de parking van kerk Oppem (Pastoriestraat) en bushalte 'Oppem-Hasselt' ter hoogte van Nieuwelaan 182. (DBS)