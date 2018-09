Scouts en Gidsen klaar voor Supernova-fuif 06 september 2018

De Scouts en Gidsen van Sint-Brixius-Rode organiseren op vrijdag 7 september de negende editie van hun jaarlijkse Supernova-fuif in de loods aan de Veilinglaan in Wolvertem.





Dit jaar hebben ze vanaf 21 uur opnieuw enkele lokale talenten te gast, zoals DJ Greg en DJ SYMAXX. Ook wisten ze Maarten Vancoillie van Q-Music te strikken die garant staat voor een stevig feestje met de ultieme dansplaten. Voor kaarten kan je terecht bij de leiding van scoutsgroep. Dit jaar organiseert de groep iedere avond een actie waarbij de deelnemers vrijkaarten en drankbonnen kunnen winnen. Meer info en tips over de locatie van de acties en info over het evenement is te vinden via de facebookpagina 'SUPERNOVA'. Kaarten kosten vijf euro in voorverkoop en zeven euro aan de kassa. (DBS)