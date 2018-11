Schoorsteenbrand snel geblust DBS

20 november 2018

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West moest gisteravond rond 19.40 uur uitrukken voor een melding van een dakbrand in de Akeleilaan in Meise. Bij aankomst bleek het te gaan om een schoorsteenbrand die intussen al was geblust door de bewoners. De tussenkomst van de spuitgasten beperkte zich tot een nacontrole.