Rotary schenkt 6.000 euro aan jeugdbewegingen 17 april 2018

Rotary Club Meise Bouchout heeft de opbrengst van het 'Eerste Konijnenfestijn', op 27 en 28 januari in zaal De Mispelaar in Nieuwenrode, aan het goede doel geschonken. Meer dan 400 vrienden en sympathisanten kwamen genieten van de heerlijke gerechten. De opbrengst, in totaal goed voor 6.000 euro, werd geschonken aan twee jeugdbewegingen uit de regio. Dat zijn Chiro Eversheim Plus, een afdeling speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking uit Meise, en Scouts Nieuwenrode.





(DBS)