Rotary deelt kerstpakketten uit aan noodlijdende gezinnen DBS

07 december 2018

16u36 0 Meise Rotary Club Meise-Bouchout organiseert op zaterdag 22 december opnieuw haar jaarlijkse ‘Kerstpakketten-actie’. De club verdeelt ook dit jaar meer dan 140 waardevolle pakketten om minderbedeelden en noodlijdende families uit de regio Meise, Wolvertem, Grimbergen en omstreken een feestelijk steuntje in de rug kunnen geven.

De lijst van de begunstigden voor deze pakketten komt tot stand in samenwerking met de OCMW’s van Meise, Grimbergen, Merchtem, Kapelle-op- den-Bos en Londerzeel. Een groot aantal sponsors schenkt diverse goederen en de clubleden steken de handen uit de mouwen om samen op zaterdag 22 december de pakketten te vullen. Dit gebeurt in de gebouwen van het maatwerkbedrijf BWB in Londerzeel.

In de loop van de namiddag worden die pakketten dan door de clubleden bij de verschillende OCMW’s gebracht, die dan verder instaan voor de verdeling.