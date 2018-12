Rotary Club verdeelt kerstpakketten Naar jaarlijkse traditie vullen zij kerstpakketten voor minderbedeelden en families in nood Jasmijn Van Raemdonck

23 december 2018

08u44 0 Meise De Rotary Club Meise-Bouchout laat op zaterdag zijn warm hart zien. Met 20 vrijwilligers vullen zij 140 kerstpakketten voor minderbedeelden en families in nood.

Het was vroeg opstaan voor de vrijwilligers van de Rotary Club Meise-Bouchout. Zij komen zaterdagochtend samen om kerstpakketten te vullen voor mensen uit de regio Meise-Grimbergen-Wolvertem die het moeilijker hebben. “Veel mensen hebben het minder breed waardoor de kerstdagen niet altijd even fijn zijn. Wij willen hen met onze actie toch een feestelijk gevoel geven”, vertelt Ann Jacobs van de Rotary Club.

Feestelijk gevoel

De 20 vrijwilligers vullen in totaal 140 dozen: “Daarin steken wij conserven, confituur, melk maar ook vers fruit”, legt Ann uit. “Soms krijgen wij van sponsors ook extra’s zoals bijvoorbeeld een haardroger. Die kunnen de mensen dan onder de kerstboom leggen als cadeau”. Zaterdagmiddag worden de gevulde dozen naar de OCMW’s van Meise, Grimbergen, Merchtem, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel gebracht van waaruit zij hun weg vinden naar de mensen voor wie de pakketten bedoeld zijn. “Maar ook de paters van de abdij van Grimbergen helpen ons met de verdeling”, vertelt Ann.

Konijnenfestijn

In totaal zijn de pakketten 8000 euro waard. Dat geld zamelt de Rotary Club in door acties te organiseren doorheen het jaar en met hulp van sponsors. “Onze grootste actie is het Konijnenfestijn dat doorgaat in februari. Daar kunnen mensen uit de buurt allerhande konijnengerechten komen eten”, lacht Ann.