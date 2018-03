Roodkapje in de Boskapel 09 maart 2018

Toneelgezelschap BosVermist speelt 'Roodkapje, het sprookje voorbij' op 9, 16 en 17 maart in de Boskapel van Imde. In deze eenakter werden de personages uit het gekende sprookje geplukt en herdoopt tot realistische figuren die in een verrassende hedendaagse setting werden geplaatst. De milieu-uitdagingen waarvoor we staan, vormen de rode draad doorheen het verhaal.





Gezien de unieke locatie is het aantal plaatsen beperkt. Reserveren is verplicht. Meld voor welke voorstelling je boekt via bosvermist@gmail.com. Tickets kosten 8 euro. Via mail krijg je verdere instructies voor de betaling. Een deel van de opbrengst gaat naar Natuurpunt Meise. DE voorstellingen starten telkens om 19.45 uur. (DBS)