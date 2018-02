Reuzenaronskelk staat alweer op bloeien 13 februari 2018

02u41 0 Meise Wellicht over een week zal er opnieuw een reuzenaronskelk in bloei staan in de Plantentuin. Sinds de eerste bloei in 2008 is het al de achtste keer dat dergelijke uitzonderlijke gebeurtenis zich voordoet in de Plantentuin.

Typisch aan deze bloei, waar zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem ontwikkelt, is de wansmakelijke lijkengeur die de plant verspreidt. Het spektakel duurt slechts 72 uur en is steeds een publiekstrekker.





Bedreigde plant

De reuzenaronskelk is een zeldzame plant die in 1878 ontdekt werd in de regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. Omdat het een bedreigde plant is grijpt de Plantentuin de bloei aan om aandacht te vragen voor bedreigde plantensoorten.





Wereldprimeur

Vorig jaar in april kende de Plantentuin van Meise een wereldprimeur toen op dezelfde dag twee reuzenaronskelken in bloei kwamen. Met behulp van ingevroren stuifmeel afkomstig van de Plantentuin van de UGent werd nadien een succesvolle bestuiving uitgevoerd.





Na een verdeling van het materiaal tussen Meise en Gent kon de Plantentuin van Meise ondertussen zelf liefst 50 jonge reuzenaronskelken kweken. Deze zullen verspreid worden naar andere botanische tuinen wereldwijd. (DBS)