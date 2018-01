Record aantal bezoekers voor Winterfloridylle 02u31 0

De derde editie van Winterfloridylle in de Plantentuin van Meise was een groot succes. 6.043 mensen bezochten het evenement. Dat is een absoluut record voor het evenement.





Bezoekers konden een twee kilomter lang parcours volgen doorheen de Plantentuin. Ze werden langs verschillende feeërieke licht- en geluidsinstallaties geleid. Bovendien kon ook het vernieuwde Plantenpaleis worden bezocht. (VDBS)