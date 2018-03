Prangend gebrek aan vrijwilligers bij voetbalclub KFC Meise 02 maart 2018

02u57 0 Meise Voetbalclub KFC Meise luidt in haar recentste nieuwsbrief de alarmbel over een prangend gebrek aan vrijwilligers. "Het aantal actieve bestuursleden duikt onder het minimum. Een situatie die voor een club met 640 leden onhoudbaar wordt", klinkt het.

Concreet zoekt de club een penningmeester, verantwoordelijken voor sponsoring, kantine, evenenementen, administratieve hulp en ondersteunende medewerkers.





"We spreken in ieders belang - van bestuur, tot jeugdwerking, van ouders tot spelers - wanneer we zeggen dat we KFC Meise willen laten voortbestaan, zodat onze kinderen in hun eigen gemeente en op hun eigen niveau kunnen blijven sporten. We hopen dat iedereen begrijpt hoe belangrijk het is dat deze functies ingevuld raken. Zonder vrezen we voor de verdere werking en het voortbestaan van onze geliefde familieclub."





"Geen crisis"

Verontrustende taal maar voorzitter Herman Van Mileghem nuanceert toch enigszins. "Het is niet dat we morgen gaan stoppen of in een crisis zitten. Het is gewoon zo dat de taken beter verdeeld moeten worden. Nu valt alles op de schouders van een paar mensen. We hebben er goede hoop op dat we een oplossing vinden. Er hebben zich al een paar kandidaten aangemeld." (DBS)





Geïnteresseerde medewerkers kunnen reageren via info@kfcmeise.be