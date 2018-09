Praatcafé over 'Slag van Imde' 03 september 2018

De erfgoedkring vzw Berla organiseert op donderdag 13 september een praatcafé over "de slag van Imde" in de zaal van GC Muze. Die maandagnamiddag, 24 augustus 1914, na eerdere gevechten in de buurt, chargeerden de soldaten van het 3de Jagers te Voet over het veld tussen Rossem en Imde naar de Duitse troepen. Meer dan tachtig soldaten hen overleefden dat niet. Voor het grootste deel door eigen Belgisch artillerievuur. De rapporten hierover werden lange tijd geheim gehouden en de laatste stukken werden pas de jongste jaren vrijgegeven. Geert Tamsyn van de Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel doorploegde ze en komt die avond zijn verhaal brengen over wat er zich die dag in onze gemeente afspeelde. De deuren gaan open rond 18.30 uur, de lezing vangt aan omstreeks 19.30 uur. Iedereen is welkom. De inkom is gratis. (DBS)