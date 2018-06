Postdieven opnieuw veroordeeld 07 juni 2018

Twee Oost-Europeanen zijn veroordeeld tot 6 en 12 maanden cel voor het stelen van verschillende postpaketten. De twee hadden het in december gemunt op de opvallende Cool Blue-pakketjes. Deze bevatten vaak waardevolle zaken en werden verpakt in opvallende blauwe pakjes met het logo van het bedrijf erop. Een oplettende postbode merkte eind december op dat de twee zich toegang verschaften tot het postverdeelcentrum in Meise. Hij alarmeerde de politie die erin slaagde om een van hen na een stevige achtervolging door naburige tuinen op te pakken. Het duo bleken professionals te zijn die rond dezelfde periode ook in Mechelen soortgelijke diefstallen pleegden. Gezien ze al een veroordeling kregen daar besloot de rechter om een bijkomende straf uit te spreken. (WHW)