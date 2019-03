Populaire zomerbar Zanzibar wil naar Wolvertem: strijkt paradijselijke setting naast containerpark neer? Gemeente houdt nog slag om de arm en wacht op advies brandweer voor vergunning Dimitri Berlanger

19 maart 2019

17u26 1 Meise De populaire zomerbar Zanzibar wil deze zomer van Steenhuffel – waar er problemen waren met de verkeersafwikkeling en klagende buurtbewoners – naar Wolvertem verhuizen. De pop-up krijgt er een nieuwe locatie naast het containerpark van 31 mei tot en met 7 september en zal elke donderdag tot en met zondag open zijn. Althans daar gaan de organisatoren vanuit. De gemeente Meise houdt nog een slag om de arm en wacht nog een brandweeradvies af.

Het Zanzibar-concept streek vorig jaar tijdens de lange hete zomer neer in de Smisstraat in Steenhuffel. In 2017 kwamen er liefst 20.000 bezoekers ‘chillen’. Een nieuwe en grotere locatie was dan ook de hoofdreden voor de verhuis van Merchtem naar Steenhuffel.

De pop-upbar, die als een tropisch eiland wordt ingericht, lokte ook in de Smisstraat heel wat volk maar het initiatief zorgde ook voor ongenoegen. Buurtbewoners klaagden over lawaaioverlast en gevaarlijke situaties door de problematische verkeersafwikkeling. Al het verkeer van en naar de pop-upbar moest namelijk via één landweg.

Naast containerpark

De organisatoren wilden die kelk dit jaar liever aan zich voorbij laten gaan. Ze verkiezen daarom om neer te strijken op een grote weide aan de Vier Eiken naast het containerpark van Wolvertem, grenzend aan de A12. De verkeersafwikkeling lijkt er minder complex en de meeste woningen liggen een eindje verderop.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) houdt wel nog een slag om de arm. “De brandweer moet zijn advies nog geven. Als dat negatief is, kunnen we het niet toelaten”, reageert ze. “Ook de politie is kritisch. Zij vrezen een serieuze impact op het verkeer. Er zou dan ook parking voorzien worden voor 800 wagens. De organisatoren moeten overigens nog een mobiliteitsplan voorleggen.” Als de toelating van Meise er komt, zal die bovendien maandelijks hernieuwd moeten worden. “Zodat we er niet meteen de hele zomerperiode aan gebonden zijn als er zich toch problemen zouden stellen.”

Van den Brande is alvast niet te spreken dat de organisatie in de ruime buurt al een brief heeft gepost waarin het al een vaststaand feit lijkt dat de Zanzibar er komt. Ondanks het feit dat er dus niet zo veel woningen zijn in de onmiddellijke omgeving is er op sociale media toch al meteen weer flink wat ongerustheid over mogelijke overlast.

Geen aderlating

De gemeente Londerzeel lijkt niet echt rouwig om het vertrek van de pop-upbar. “Ik heb met de initiatiefnemers nog een gesprek gehad”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD). “Daarin heb ik eerlijk de onvolmaaktheden van de vorige editie aangekaart. De verkeersafwikkeling was niet veilig genoeg en er moesten betere afspraken met de buurt en de middenstand komen. Ik heb daarna niks mee gehoord. Ik had intussen wel vernomen dat ze ook in Merchtem waren gaan polsen. Uiteindelijk hebben ze mij zelf gebeld om te vertellen dat ze naar Wolvertem zouden verhuizen.”

“Een aderlating voor onze gemeente? Neen, het is een leuk initiatief en we waren het zeker wel genegen maar de omkadering moest beter. We gaan er dan ook niet van wakker liggen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat onze eigen handelaars Londerzeel wel voldoende zullen doen bruisen de komende zomermaanden.”

De organisatie van de Zanzibar was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.