Politie onderzoekt inbraken DBS

24 december 2018

09u08 0 Meise De politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) voert een onderzoek naar een reeks inbraken in Meise.

Onder meer in de de Heusbloklaan en de Sint-Annastraat werd op woensdag 19 december twee keer ingebroken gedurende de dag of avond. De politie heeft een buurtbevraging uitgevoerd. Of het onderzoek al iets heeft opgeleverd is niet duidelijk. Vrijdag was er opnieuw een melding van twee inbraken, dit keer in de Voorveldstraat.