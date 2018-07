Platina huwelijk voor Jan en Jeanne 26 juli 2018

Jan Theys (92) en Jeanne Michiels (86) hebben hun platina bruiloft gevierd in Residentie Aquamarijn. Dat gebeurde in het bijzijn van familie en de andere bewoners van de serviceflats. De jubilarissen zijn afkomstig van Tervuren en Wezembeek-Oppem, waar ze tot vorig jaar nog woonden. Ze kregen met Guido en Bruno twee zonen. Intussen zijn er ook twee kleinkinderen. Jan werkte als plaatslager-carrossier en Jeanne was huisvrouw. Ze leerden elkaar kennen op de koers, want Jan reed destijds nog bij de Liefhebbers. Nu kijken ze graag samen nog wat televisie. "Ons geheim? Veel water bij de wijn doen", lachte Jeanne.





(DBS)