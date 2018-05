Plantentuinjogging nu al volzet 03 mei 2018

De vijfde editie van de Plantentuinjogging Meise is nu al volzet. Op 20 mei zullen 800 sportievelingen door de Plantentuin Meise lopen. De opbrengsten zijn voor het Nationale Park van Virunga (Congo) en moeten de nog in het wild levende gorilla's beschermen. Een bijkomend goed doel is 'Kanjers van vrouwen', een vzw uit Meise die kankerpatiënten steunt. Start en aankomst van deze unieke jogging zijn voorzien aan de sporthal. De start voor de 7,2 kilometer wordt om 13 uur gegeven en de 13,6 km om 14.30 uur. Het heuvelachtig parcours loopt voor 90% door de Plantentuin Meise. Alle deelnemers ontvangen een unieke halsmedaille, een consumptie van het gemeentebestuur Meise, een rijsttaartje, en een loopshirt. Langs het parcours is er muzikale animatie. Meer info via www.meelopersmeise.be. (DBS)