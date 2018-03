Plantentuin zet ruim miljoen planten online 24 maart 2018

02u36 0 Meise De Plantentuin van Meise heeft zijn virtuele herbarium online gezet. Op de website www.botanicalcollections.be kan iedereen foto's en data van 1,2 miljoen planten uit de collectie van de Plantentuin raadplegen.

De site richt zich niet alleen op onderzoekers wereldwijd, maar ook op mensen die op zoek zijn naar informatie over planten. "Op de site prijken enkele tienduizenden plantensoorten, waarbij we ons geconcentreerd hebben op planten uit ons land en Afrika", zegt Koen Es van de Plantentuin.





Hulp welkom

Alle specimen werden gefotografeerd en online geplaatst, maar omdat ze nog niet allemaal voorzien zijn van de nodige data roept de Plantentuin het grote publiek op om te helpen. "Aan de hand van informatie op de foto kan men zelf de databank aanvullen."





De site is het resultaat van het driejarige project DOE! (Digitale Ontsluiting Erfgoedcollecties), dat kon rekenen op 1,65 miljoen euro Vlaamse steun.





Wereldtop

De plantentuin hoopt dat de Vlaamse overheid in de toekomst nog middelen zal vrijmaken om de website aan te vullen. "In totaal bestaat onze collectie uit zo'n 4 miljoen planten. Ze staat daarmee in de top 25 van de wereld", stelt Es. "We nodigen ook andere Belgische instituten uit om de planten uit hun herbarium via dit kanaal beschikbaar te maken voor het grote publiek."





(DBS)