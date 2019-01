Plantentuin verliest monument: 170 jaar oude beuk omgevallen DBS

11 januari 2019

13u33 0 Meise De Plantentuin van Meise heeft deze week afscheid genomen van een monument. Met een donderend geraas is de mooie rode beuk op het grasveld tussen het kasteel en het Plantenpaleis omgevallen.

De boom, met een omtrek van 5.10 meter en een hoogte van 30 meter, was vermoedelijk 160 à 170 jaar oud. Hij was al een tijdje aangetast door de tonderzwam en de honingzwam en stond dan ook al jaren op de lijst van zorgbomen. De Plantentuin verliest één van zijn oudste bomen, maar denkt ook al aan de toekomst. In 2018 hebben de tuiniers ongeveer 100 jonge zomereiken en 100 tamme kastanjes aangeplant in het domein.