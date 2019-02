Plantentuin start met digitalisering 1,5 miljoen herbariumspecimens DBS

19 februari 2019

13u29 0 Meise De Plantentuin van de Meise is gestart met een nieuw digitalisalisatieproject, waarbij 1,5 miljoen herbariumspecimens gedigitaliseerd worden. In een eerste fase had de Plantentuin al 1,2 miljoen herbariumspecimens gedigitaliseerd en online geplaatst.

“De aanbesteding voor het nieuwe digitaliseringsproject is inmiddels gegund aan dezelfde firma als de vorige jaar”, zegt Sofie De Smedt van de Plantentuin. “Het bedrijf start begin juni en tracht de klus te klaren in een jaar tijd. Terwijl we ons in het eerste project concentreerden op herbariumspecimen uit België en Afrika ten zuiden van Sahara, komt deze keer de rest van de wereld aan bod.”

Er zitten ook enkele interessante collecties tussen uit de 19de eeuw, zoals deze van Henri Van Heurck. “Na afronding van het tweede project zullen circa 3 van de 3,5 miljoen collectiestukken waarover we beschikken gedigitaliseerd zijn”, aldus De Smedt.

De resultaten van de digitalisering worden gepubliceerd op www.botanicalcollections.be. Sinds de resultaten van digitalisering van de 1,2 miljoen specimen begin 2018 werden toegevoegd, is het aantal bezoekers verdrievoudigd tot ruim boven de 100.000. Digitalisering ontsluit de planten voor wetenschappers en liefhebbers en verkleint het risico op beschadiging. “Dit maakt bijvoorbeeld klimaatstudies mogelijk omdat men op die manier eenzelfde plant kan bestuderen zoals die werd aangetroffen op honderden verschillende tijdstippen en locaties. De oudste plant in ons bezit dateert uit 1724", aldus De Smedt.