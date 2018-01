Plantentuin sluit jaar af met record ELF PROCENT MEER BEZOEKERS DAN IN 2016 DIMITRI BERLANGER

02u38 0 Foto Lukas De bloeiende aronskelken lokten in het voorjaar ook al aardig wat bezoekers. Meise De Plantentuin van Meise heeft het bezoekersrecord nu al voor het derde jaar op rij verbroken. Liefst 148.203 natuurliefhebbers kwamen er in 2017 over de vloer, wat een stijging van 11 procent is in vergelijking met 2016. "En we willen blijven groeien én vernieuwen", klinkt het.

Het oude jaar afsluiten met een nieuw record: mooier kon de Plantentuin 2018 niet inzetten. "Nooit eerder kregen we zoveel bezoekers over de vloer", zegt Koen Es, Directeur Publiekswerking. "Het is intussen ook al het derde jaar op rij dat het bezoekersrecord sneuvelt. In 2017 brachten 148.203 mensen een bezoek aan de Plantentuin, oftewel 16.208 meer dan in 2016. Dat is een stijging van bijna 11 procent. Als we gaan vergelijken met 2012, dan zitten we zelfs aan een stijging van 67 procent."





Reuzenaronskelken

Hoogdagen waren onder meer de opening van het vernieuwde Plantenpaleis op 24 september, gevolgd door de negen weken feest in datzelfde Plantenpaleis. "Daar is heel wat volk op afgekomen", weet Es. "Voorts waren er ook evenementen zoals de WWF-dag en het Wonderweekend, met telkens rond de 2.000 bezoekers. Ook in het voorjaar was er al een hoogtepunt, met de gelijktijdige bloei van twee reuzenaronskelken. Dat heeft niet meteen dé grote volkstoeloop veroorzaakt, maar het leverde toch ook zo'n 2.000 bezoekers op. Events als deze zijn alleszins een goede zaak voor onze naambekendheid, en dat werpt dan weer op lange termijn vruchten af. De algemene indruk is dan ook dat bezoekers ons gemakkelijker weten te vinden. Zo worden er ook steeds meer jaarabonnementen verkocht - het aantal abonnees steeg van 1.597 in 2012 naar 2.546 in 2017. En ook de bezoekerstevredenheid ging erop vooruit."





Ambitieuze plannen

De Plantentuin heeft intussen ook ambitieuze toekomstplannen. "We willen blijven groeien", klinkt het. "De vernieuwingsoperatie gaat dan ook gewoon verder. Kort na de zomer zal de bouw van nieuwe onthaalinfrastructuur starten. Zowel aan de hoofdingang als de ingang in Meise-centrum zullen we bezoekers zo beter kunnen ontvangen - vandaag is dat nog niet wat het moet zijn. En dan moet ook de bouw van een houtmuseum en de aanleg van een rozentuin tegen 2019 nieuwe impulsen geven."





De Plantentuin begint het nieuwe jaar alvast goed met de derde editie van de 'WinterFloridylle', nog tot 6 januari van 18 tot 23 uur. Bezoekers kunnen er genieten van een dromerig lichtspektakel met verrassende animaties en magie. Een gezellig winterdorp en de indrukwekkende vuurshow 'Draak' maken het feest compleet. Meer info op www.plantentuinmeise.be.