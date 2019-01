Plantentuin heeft toeristisch topjaar achter de rug DBS

04 januari 2019

15u12 1 Meise De Plantentuin mag terugblikken op een boerenjaar. “We mochten in totaal 176.461 bezoekers ontvangen, een stijging met bijna 20 procent ten opzichte van 2017 en een verdubbeling ten opzichte van 2012”, vertelt directeur Steven Dessein.

“De vernieuwde serres en het blotevoetenpad werden erg gesmaakt. Ook de familievriendelijke events bij het begin van elk seizoen, de Floridylles, wisten heel wat mensen te mobiliseren. Het goede weer van 2018 was eveneens een meevaller, al valt er ook bij regenweer heel wat te ontdekken in de Plantentuin.”

Ook het nieuwe jaar kondigt zich al veelbelovend aan. “In april wordt het houtlab geopend, een interactief museum (uniek in de wereld) waarin de bezoeker kennis kan maken met de diversiteit en veelzijdigheid van dit ecologisch plantenmateriaal. In juni wordt de rozentuin geopend met meer dan honderd wilde en gecultiveerde rozen. Ondertussen zal ook gestart worden met de bouw van de nieuwe ingangsgebouwen en een nieuw serrecomplex, waarvan de opening gepland staat in respectievelijk het voorjaar van 2020 en in de zomer van 2021. Er worden in 2019 ook twee nieuwe tuinen aangelegd: de culinaire belevingstuin en de welkomsttuin. Beide zullen in 2020 worden geopend.”