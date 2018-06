Plantentuin digitaliseert herbariumcollectie Amazonewoud 15 juni 2018

De Plantentuin van Meise digitaliseert de herbariumcollectie van het Braziliaanse Amazonewoud. Die werd in het begin van de negentiende eeuw verzameld door botanicus Carl Friedrich Philipp von Martius. Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) trekt 1,5 miljoen euro uit voor het project.





De herbariumcollectie die von Martius bij elkaar sprokkelde tijdens zijn reizen door het Amazonegebied, is internationaal erkend als de belangrijkste referentie voor Brazilië. De digitale ontsluiting van die tweehonderd jaar oude collectie is wereldwijd belangrijk voor onderzoekers. "De verzameling wordt een stuk toegankelijker voor wetenschappers over heel de wereld", zegt Muyters.





De beelden bieden ook nieuwe mogelijkheden voor analyse.





