Paul Van Doorslaer en N-VA na geruzie uit mekaar SCHEPEN WIL IN OKTOBER MET EIGEN LIJST NAAR KIEZER TREKKEN ROBBY DIERICKX

23 juni 2018

02u43 0 Meise Huidig schepen Paul Van Doorslaer zal in oktober niet op de lijst van N-VA Meise staan voor de verkiezingen. Na wekenlang geruzie over zijn plaats op de kieslijst stapt hij op. Van Doorslaer start een eigen partij. Niet evident, want de lijst moet in september op tafel liggen.

In het najaar kreeg huidig schepen van Openbare Werken en Milieu Paul Van Doorslaer van het bestuur van N-VA Meise te horen dat hij lijsttrekker zou worden voor de meerderheidspartij. Vier leden stemden voor, terwijl vier zich onthielden. "Maar enkele maanden later kwam Walther Decleyn, voorzitter van de partij, daar plots op terug", aldus Van Doorslaer. "Hij liet me weten dat Gerda Van den Brande lijsttrekker zou worden en zette zichzelf op de tweede plaats. Ik moest om een onduidelijke reden genoegen nemen met plaats vijf. Pure woordbreuk."





Verwijten

Een drietal weken later werd Van Doorslaer naar eigen zeggen volledig de grond ingeboord door de voorzitter tijdens een vergadering. "Hij verweet me dat ik met niemand meer wilde praten. Niet met Unizo, niet met Natuurpunt. Daardoor vond hij me niet langer geschikt als lijsttrekker. Hij schoof ook fouten uit een vorige legislatuur in mijn schoenen. Zaken waar ik hoegenaamd niets mee te maken heb. Er volgden heel wat bemiddelingspogingen, zelfs op nationaal niveau. Plots zou ik op plaats drie mogen staan, maar wat later was het toch opnieuw de vijfde plek. Sorry, maar aan zo'n manier van politiek doe ik niet meer mee. Zeker omdat ik geen steun kreeg van hogerhand binnen de N-VA."





En dus neemt de schepen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad ontslag als N-VA'er. Tot eind dit jaar zal hij als onafhankelijke zetelen. "Ondertussen ben ik wel al volop met een eigen, Vlaamsgezinde lijst - los van een nationale politieke partij - bezig", klinkt het. "Het zal niet evident zijn, want in september moet ik de lijst indienen. Aan 25 namen zal ik waarschijnlijk niet geraken, maar met 13 à 14 kandidaten ben ik al tevreden. Bovendien hebben vier N-VA'ers al aangegeven dat ze mij willen volgen. Mijn ambities? Opnieuw een schepenambt. Het energiezuinig maken van de gemeentelijke gebouwen, de herinrichting van de loods van de technische en groendienst en de controle van de rioleringen zijn projecten die ik deze legislatuur opgestart heb en die ik wil afwerken."





Evolutie

Voorzitter Walther Decleyn wenst Van Doorslaer het allerbeste toe. "Dat hij eerst lijsttrekker was en nadien niet meer, moet hij aanvaarden. Dat is nu eenmaal de evolutie binnen een lokale partij. Hij heeft zelf gekozen om te vertrekken, meer heb ik daar niet over te zeggen."