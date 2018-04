Participatieavond 'wonen en werken' 07 april 2018

Het ruimtelijk structuurplan van Meise is niet langer actueel. Om in te spelen op nieuwe uitdagingen, wil het gemeentebestuur het structuurplan dan ook gedeeltelijk herzien. Ook de inwoners mogen hun mening geven over wonen en werken in de gemeente. Iedereen is welkom op de participatieavond op dinsdag 24 april om 20 uur in de raadzaal van het administratief centrum. (DBS)