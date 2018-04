Parkeerverbod voor vrachtwagens GEMEENTE WIL MET INGREEP VERKEERSVEILIGHEID VERHOGEN DIMITRI BERLANGER

11 april 2018

02u29 0 Meise De gemeente Meise voert een parkeerverbod in voor vrachtwagens langs de Nieuwelaan. Ook in de Wilgenlaan in Wolvertem mogen vrachtwagens niet meer parkeren. Volgens schepen Jonathan De Valck (N-VA) belemmerden ze het zicht.

De beslissing van het gemeentebestuur komt er vooral vanuit veiligheidsoverwegingen. "Heel wat inwoners ervaren problemen als ze de Nieuwelaan willen oprijden vanuit verschillende zijstraten of vanop hun opritten", zegt schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck. "De vele vrachtwagens die er geparkeerd staan, zijn de oorzaak. Die versperren het zicht op het aankomende verkeer dat op de Nieuwelaan rijdt. Bestuurders moeten met andere woorden de weg oprijden zonder dat ze het verkeer goed zien aankomen. Dat veroorzaakt geregeld problemen, frustraties en gevaarlijke verkeerssituaties."





Bovendien veroorzaken de vrachtwagens ook hinder voor de omwonenden. "Vele vrachtwagenbestuurders vertrekken 's ochtends vroeg en laten hun motoren soms een hele poos warmdraaien. Dat verstoorde de rust van de omwonenden."





Parkeren voor vrachtwagens is daarom voortaan verboden op de Nieuwelaan en een deel van de Wilgenlaan. "Vrachtwagens zullen wel nog mogen parkeren tussen de Zonnelaan en de oprit in Wolvertem. Daar zijn er geen zijstraten of woningen en veroorzaken de vrachtwagens dus minder problemen. Het parkeren wordt dus in zijn geheel beter geregeld en dat is goed voor de veiligheid."





Controles

Er werden op de stroken in kwestie nieuwe borden geplaatst die aanduiden dat uitsluitend wagens er mogen parkeren. Gisteren stonden er alleszins wel nog verschillende trucks geparkeerd. "De politiezone werd schriftelijk verzocht controle uit te oefenen op de nieuwe verkeersmaatregel. Ik ga ervan uit dat ze dat ook gaan doen. Sommige vrachtwagens staan daar soms ook al weken..."





Eerder weerde ook Machelen al parkerende vrachtwagens langs de Luchthavenlaan wegens aanhoudende overlast. Dat verbod werd goed opgevolgd. Alleen heeft de problematiek zich vervolgens gedeeltelijk verschoven naar bedrijvenzone Cargovil, op het grensgebied tussen Vilvoorde, Grimbergen en Zemst dus. Die gemeenten zijn momenteel nog bezig met een actieplan en een specifieke verkeersregeling om de langparkerende 'zonevreemde' vrachtwagens ook daar te weren. Met andere woorden, een structurele oplossing dringt zich op.