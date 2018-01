Paasstage voetbal 23 januari 2018

Voetbalclub Hoger Op Wolvertem Merchtem, derde amateurklasse A, organiseert op de terreinen van Sportcomplex Dooren in Merchtem een paasstage voor jongens en meisjes in de reeksen U6 tot en met U13. De stage vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 12 april. Info en inschrijvingen via www.wolvertem-merchtem.be.





(VDGM)