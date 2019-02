Ouders kamperen week voor Montessorischool 13 beschikbare plaatsen voor inschrijvingen op 1 maart in ‘Schooltje van Oppem’ al ingenomen Dimitri Berlanger

25 februari 2019

14u14 0 Meise Het nieuwe kampeerseizoen is aangebroken voor ouders die hun kinderen willen inschrijven op een school. Geen digitaal aanmeldsysteem voor de ouders die hun kindje naar de Montesorrischool in Oppem bij Meise willen sturen. Voor hen zit er niks anders op dan een week te gaan bivakkeren. Er zijn 13 vrije plaatsen die intussen al allemaal volzet zijn. De eerste drie ouders tekenden zondagavond al present, de inschrijvingen zijn pas op vrijdagmorgen.

Het kamperen voor de scholen is dus toch nog niet verleden tijd. Doordat het Vlaams inschrijvingsdecreet geblokkeerd is door een belangenconflict is er in Meise nog steeds geen digitaal aanmeldingssysteem.

“Het is de eerste keer dat er hier ouders al vijf nachten op voorhand staan”, zegt directeur Marcel Bosmans. “Terwijl er nu meer plaatsen dan vorig jaar. Ik had gedacht dat ze pas woensdag zouden komen. Maar ja, als de eerste zich aandienen is het vertrokken en dan gaat het heel snel.”

Aanvankelijk waren er maar 8 plaatsen voor de instapklassen maar die werden uitgebreid tot 13. De kindjes die in december 2017 geboren zijn konden namelijk al ingeschreven worden voor september 2020 (de andere 8 starten in september 2019).

De ouders en grootouders lieten zich gisteren alvast de stralende lentedag welgevallen en maakten er het beste van. “Overdag kunnen ze in de parochiezaal en tuin van de Kerkfabriek terecht. Overnachten kunnen ze in de polyvalente zaal van onze school.”

Gezelligheid troef dus maar toch hoopt de directeur dat dit soort toestanden volgend jaar echt voorbij is. “We gaan met de gemeente en de andere school toch samenzitten om dit aanmeldingssysteem te realiseren, ongeacht of het decreet er door komt of niet.”

Roxane Seroen uit Wolvertem is in elk geval blij dat ze er bij is. “Het was op het nippertje”, lacht ze. “Van deze morgen iets voor acht ben ik hier. Ik was de laatste op de lijst. Een geluk dat iemand mij nog tijdig verwittigd heeft. Ik ben heel gelukkig. Ik zou geen andere school willen voor Anaëlle (14 maanden). Ik was meteen verkocht na de infoavond en de hele filosofie die erachter schuil gaat. Daar heb ik wel wat kamperen voor over. Het is gewoon te belangrijk voor de komende negen jaar. Bovendien is het een ideale manier om kennis te maken met de andere ouders (lacht).

“Ik blijf hier zeker tot vrijdag tot na de inschrijvingen”, vertelt een andere mama. “Ik heb verlof genomen maar vrijdag moet ik wel nog gaan werken. Ik heb wel aan mijn collega’s beloofd dat ik eerst nog een douche zal nemen (lacht).”

“Ik was samen met twee vrienden de eerste”, vertelt ‘aanstoker’ Dieter De Catte (15). “We hadden ons sowieso voorgenomen om ons hier vanaf zondagavond te installeren. We wonen dan ook maar op één km van de school af. Het gaat toch om de toekomst van je kind. Uiteindelijk gaat het dan om één nachtje extra en je bespaart je een hoop stress als je hier dan één dag later toch moet komen staan. Nu waren we zeker en het is bovendien een garantie dat een tweede kind hier veel makkelijker binnenraakt. Dit is trouwens een upgrade van mijn kantoor. Hier kan ik gewoon in alle rust zalig in het groen buiten werken met de zon op mijn rug”, lacht Dieter nog.

Opvallend: ook de voorzitter van het schoolbestuur was als grootvader present om zijn kleinkind te kunnen inschrijven... in zijn eigen school. “De regels gelden uiteraard voor iedereen en dus is het normaal dat mijn vrouw en ik hier ook staan”, zegt Eddy Van Malderen, grootvader van Elena (2). “Onze keuze is uiteraard evident. Onze kinderen zijn hier ook naar school gegaan.”

Hij heeft wel zijn bedenkingen of een aanmeldingssysteem de school ten goede zal komen. “Dit is een heel specifieke opleiding zonder examens en punten waarbij kinderen op eigen tempo en zonder stress kunnen leren. Door de graadklassen helpen de ouderen de jongeren. De vrees is dat door het criterium ‘nabijheid’ hier toch veel ouders met hun kind gaan terechtkomen terwijl ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in de filosofie die erachter schuilgaat.”