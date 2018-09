Oud-burgemeester Meise dient klacht in tegen concurrent: "Hij gaf nog gas bij toen hij mij zag staan" ROGER HEYVAERT (LB+) DIENT KLACHT IN TEGEN KANDIDAAT PRO MEIS DIMITRI BERLANGER

05 september 2018

02u28 2 Meise De verkiezingskoorts laait hoog op in Meise. Oud-burgemeester Roger Heyvaert (LB+) heeft een klacht neergelegd tegen Luc Goeman (Pro Meise) omdat die laatste hem gisterenmorgen zou hebben proberen omverrijden. "Hij gaf nog gas bij toen hij mij zag staan." Volgens Goeman heeft Heyvaert het hele verhaal verzonnen.

Dat de verkiezingsstrijd geanimeerd ging verlopen in het volledig versnipperde Meisese landschap viel te verwachten. Maar nu wordt er meteen een serieuze versnelling hoger geschakeld. Oud-burgemeester Roger Heyvaert (LB+) beschuldigt Luc Goeman (Pro Meise) ervan dat hij hem moedwillig heeft proberen aanrijden.

"Enorm geschrokken"

"Ik was net een attest gaan halen bij de dokter toen ik naar mijn auto liep die op de Godshuisstraat geparkeerd stond. Op dat moment kwam Goeman aangereden met zijn zware BMW. Hij ziet mij staan en geeft opeens nog wat gas bij. Als ik niet achteruit spring, had hij mij zeker geraakt. Ik was echt enorm geschrokken en vroeg wat hem bezielde. Hij was duidelijk fier op zijn prestatie. 'Nu heb je geluk', zei hij. 'Volgende keer rij ik u plat'."



Heyvaert heeft een klacht ingediend bij de politie. "Ik weet niet wat hem bezielt. Misschien is hij gefrustreerd omdat wij de naam Open Vld mochten houden (een aantal liberalen waaronder Goeman zijn niet mee verkast naar LB+ en wilden zelf een lijst indienen onder 'Open Vld', maar de partijtop weigerde, red.). Dat zijn vriendin nu gedegradeerd is van gemeentesecretaris tot adjunct-algemeen directeur heeft er misschien ook mee te maken."

Onfrisse dossiers

Luc Goeman valt uit de lucht. "Wat vindt die allemaal uit... Ik ben Heyvaert inderdaad tegengekomen aan de dokter. Ik ben hem voorbijgereden en heb mijn wagen gewoon geparkeerd. Meer is er niet gebeurd. Dit is te zot voor woorden. Een tegenklacht? Ik ga eerst zien wat de politie zegt."



Volgens Pro Meise-woordvoerder Erwin De Clerck gedraagt Heyvaert zich zo 'omdat hij weet dat we hem achter zijn veren gaan zitten in een aantal onfrisse dossiers'. "Een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Hij probeert ons nu in een zo slecht mogelijk daglicht te stellen."

Verkiezingsbord vernield

Intussen is ook een groot verkiezingsbord van LB+ op de Temsesteenweg vernield. "Ik kan niet zeggen wie daarachter zit maar het is eveneens schandalig", vervolgt Heyvaert. "Van andermans borden moet je afblijven. Dat kost geld en er kruipt ook wat werk in. Het bord waarop ook Jo Van den Brande, Gunther Van Doorslaer en Ella De Neve stonden werd omvergetrokken en kapotgestampt. Ik vermoed dat de daders zeker met twee waren. Volgens de politie dateren de feiten van zaterdag."