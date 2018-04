Oppemstraat afgesloten door verzakking 11 april 2018

De Oppemstraat is vandaag vanaf 8 uur afgesloten. De oorzaak is een gat in het midden van het wegdek ter hoogte van huisnummer 14. "Het gaat om een huisaansluiting van de riolering die is afgeknakt en daardoor is er een gat gevallen", zegt schepen van Openbare Werken Paul Van Doorslaer (N-VA). "Normaal zal het probleem in een dag opgelost zijn, maar we voorzien nog een dag extra voor als er complicaties opduiken." (DBS)