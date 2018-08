Opnieuw verkeer rondom 'Het Eiland' 31 augustus 2018

Vanaf maandag is er weer verkeer mogelijk rondom 'Het Eiland' in Oppem. Dat laat schepen Jonathan De Valck (N-VA) weten. De aannemer en de gemeente hebben alles op alles gezet om de Kardinaal Sterckxlaan tot aan de Oppemstraat opnieuw vrij te krijgen tegen het begin van het nieuwe schooljaar. Ook de bussen van De Lijn (lijnen 250, 251 en 821) zullen opnieuw via Oppem rijden. De wegmarkeringen zijn momenteel nog niet aangebracht, dat volgt zo spoedig mogelijk. Wie naar Brussegem wil rijden zal nog even moeten wachten. Vanaf Het Eiland richting Brussegem voert men nog werken uit. Als alles vlot verloopt zal vanaf 14 september de volledige rijbaan worden opengesteld.





(DBS)