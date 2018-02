Opnieuw 'stinkbloem' in bloei in Plantentuin 17 februari 2018

02u41 0 Meise In de Plantentuin van Meise staat er opnieuw een reuzenaronskelk in bloei. Het roze schutblad van de plant ging gisterenmiddag om 13 uur open. De Plantentuin verwacht dit weekend zo'n 3.000 bezoekers.

Wie de sfeer in de tropische serres wil komen 'opsnuiven' zal zich wel moeten haasten. De bloei van 'stinkbloem' die een lijkengeur verspreidt duurt immers amper 72 uur. De plant is erg zeldzaam en met uitsterven bedreigd en groeit normaal gezien alleen in de regenwouden van Sumatra. In 2013 bereikte een reuzenaronskelk in de Plantentuin een hoogte van 244 centimeter, dit keer gaat het om een kleiner exemplaar van 145 centimeter.





Langer open

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de reuzenaronskelk in volle glorie te zien, blijft de Plantentuin vandaag en morgen open tot 22 uur. De typische geur is het duidelijkst waar te nemen rond zonsondergang. (VDBS)