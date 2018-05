Opnieuw ree doodgereden 08 mei 2018

Op de A12 richting Brussel werd vorige week opnieuw een ree doodgereden. De aanrijding gebeurde net voorbij de Plantentuin. Voor Natuurpunt geeft het nog maar eens aan dat ingrepen noodzakelijk zijn. "Dit sterkt ons in onze vraag om de snelweg te beveiligen voor het wild, en om eco-passages te realiseren", zegt Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise. We willen met name een doorgang onder de A12 in de Maalbeekvallei (waar het jongste ongeval gebeurde, red.) en een groot ecoduct tussen Neromhof en Leefdaalbos, waar een maand geleden nog een ree doodgereden werd."





Wie Natuurpunt wil steunen, kan de petitie van de actie Groene Knoop tekenen op www.natuurpunt.be. Een aanrijding met een dier kan je melden via natuur.meise@gmail.com. (DBS)